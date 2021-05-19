Judoda Olimpik Milliler, Dünya Şampiyonası için ortak çalışma kamplarında

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 6-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları son viraj müsabakalarına katılacak Judo Olimpik Kadın ve Erkek Milli takımlarının ortak çalışma kampları devam ediyor.

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi puan ve kota kazandıracak son organizasyon olan Büyükler Dünya Şampiyonası öncesi Olimpik Kadın Milli Takımları Slovenya'da çalışıyor. Kadın Milliler Slovenya'dan sonra İspanya'da ortak çalışma kampına katılacak.Erkek Milli takımı ise Gürcistan'da sürdürdüğü ortak kamp çalışmalarını uzatarak, Dünya Şampiyonası'na kadar hazırlıklarını Tiflis'te sürdürecek.

- Ankara