Judoda Qingdao Masters yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Judoda Qingdao Masters yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Judoda Qingdao Masters yarın başlıyor

6 saat önce

Çin'de düzenlenen Qingdao Masters turnuvası yarın başlıyor.

Judoda Qingdao Masters yarın başlıyor, System.String[]

Çin'de düzenlenen Qingdao Masters turnuvası yarın başlıyor. Dünyanın en iyi judocularının katıldığı organizasyonda ilk gün Türkiye adına Gül Kader Şentürk (4) ve İrem Korkmaz (52) tatamiye çıkacak.

Judoda dünyanın en iyi sporcularının katıldığı Qingdao Masters 2019 müsabakaları yarın Çin'de başlıyor. Yılın son takvim müsabakası olan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıracak karşılaşmaların ilk gününde Türkiye adına 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz tatamiye çıkacak.

12-14 Aralık tarihlerinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek judocunun madalya mücadelesi vereceği turnuvada milli sporcuların maç programı ve kura eşleşmeleri şöyle:

12 Aralık Perşembe

Kadınlar: 48 kg'de Gül Kader Şentürk, ilk turda Ukraynalı Maryna Cherniak ile 52 kg'de İrem Korkmaz birinci turda Polonyalı Karolina Pienkowska ile;

13 Aralık Cuma

Erkekler: 73 kg'de Bilal Çiloğlu, ilk maçında Tacikistanlı Behruzi Khojazoda ile 81 kg'de Vedat Albayrak ilk turu maç yapmadan geçerken ikinci turda Mısırlı Mohamed Abdelaal ile;

14 Aralık Cumartesi

Kadınlar: +78 kg'de Kayra Sayit ilk turu bay geçerken ikinci maçında Brezilyalı M. Suelen Altheman ve erkekler 90 kg'de Mikail Özerler ilk turda maç yapmayacak, ikinci turda Slovak Peter Zilka ile karşılaşacak.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı
ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz

Son Dakika Haberleri
20:31 Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - KONYA - Spor
20:22 Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bize şu anda yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
20:20 Mecnun Otyakmaz: "Transferlere sıcak bakmıyoruz" - Spor
20:15 Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Beşiktaş'a teşekkür - Spor
20:13 Carlo Ancelotti, 4-0’lık galibiyete ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya rağmen kovuldu - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
18:25 Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 20:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Judoda Qingdao Masters yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]