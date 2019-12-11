Judoda Qingdao Masters yarın başlıyor

Çin'de düzenlenen Qingdao Masters turnuvası yarın başlıyor. Dünyanın en iyi judocularının katıldığı organizasyonda ilk gün Türkiye adına Gül Kader Şentürk (4) ve İrem Korkmaz (52) tatamiye çıkacak.

Judoda dünyanın en iyi sporcularının katıldığı Qingdao Masters 2019 müsabakaları yarın Çin'de başlıyor. Yılın son takvim müsabakası olan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıracak karşılaşmaların ilk gününde Türkiye adına 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz tatamiye çıkacak.

12-14 Aralık tarihlerinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek judocunun madalya mücadelesi vereceği turnuvada milli sporcuların maç programı ve kura eşleşmeleri şöyle:

12 Aralık Perşembe

Kadınlar: 48 kg'de Gül Kader Şentürk, ilk turda Ukraynalı Maryna Cherniak ile 52 kg'de İrem Korkmaz birinci turda Polonyalı Karolina Pienkowska ile;

13 Aralık Cuma

Erkekler: 73 kg'de Bilal Çiloğlu, ilk maçında Tacikistanlı Behruzi Khojazoda ile 81 kg'de Vedat Albayrak ilk turu maç yapmadan geçerken ikinci turda Mısırlı Mohamed Abdelaal ile;

14 Aralık Cumartesi

Kadınlar: +78 kg'de Kayra Sayit ilk turu bay geçerken ikinci maçında Brezilyalı M. Suelen Altheman ve erkekler 90 kg'de Mikail Özerler ilk turda maç yapmayacak, ikinci turda Slovak Peter Zilka ile karşılaşacak.