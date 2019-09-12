Son Dakika Haberleri: Judoda Salih Yıldız'dan altın madalya
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Judoda Salih Yıldız'dan altın madalya

12 dakika önce

44 ülkeden 156 kadın ve 202 erkek olmak üzere toplam 358 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada erkekler 60 kiloda Salih Yıldız madalya yolunda ilk turda Belaruslu rakibi Ruslan Halavachou'yu altın skorda ipponla yendi.

Judoda Salih Yıldız'dan altın madalya, System.String[]

44 ülkeden 156 kadın ve 202 erkek olmak üzere toplam 358 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada erkekler 60 kiloda Salih Yıldız madalya yolunda ilk turda Belaruslu rakibi Ruslan Halavachou'yu altın skorda ipponla yendi. İkinci turda İngiliz Joshua Giles karşısında waza-ari puanıyla bir üst tura çıkan Yıldız, çeyrek final müsabakasında Rus Semen Kurtashov'u ipponladı ve finalist oldu. Bu turda Azerbaycanlı Rovshan Aliyev ile karşılaşan Salih Yıldız rakibini ipponla yenerek altın Avrupa şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.


Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder beşinci oldu. İlk turu maç yapmadan geçen Beder, ikinci maçında Polonyalı Paulina Szachta'yı ipponla yendi. Judoka, çeyrek finalde Rus İrena Khubulova'ya yenildi ve repesaja kaldı. Portekizli Raquel Brito'yu ipponlayan Tuğçe Beder, bronz madalya için Rus Alina Sergeeva ile karşılaştı. Rakibine yenilen Beder, beşincilik elde etti.


Kadınlar 57 kilodaki judocu Zeliha Cinci ikinci tur maçını altın skorda kaybetti ve elendi.


Şampiyonada yarın kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç tatamiye çıkacaklar.

Salih Yıldız, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:05 
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