Judoda Salihli başarısı - Son Dakika
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Judoda Salihli başarısı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki judocular, Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Grup Müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya daha imza attı.

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki judocular, Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Grup Müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya daha imza attı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Grup Müsabakaları 12 ilden toplam 207 sporcunun katılımı ile Antalya'da yapıldı. Antalya ilinde yapılan müsabakalarda 12 ilden toplamda 207 sporcu mücadele etti. Manisa, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kütahya, Mersin ve Muğla'dan sporcuların katıldığı şampiyonada 36 kilogramda Bengü Yılmaz, 48 kilogramda Buse Yüksel ve 63 kilogramda Kerimenur İşbecer 1.olurken, +66 kilogramda İrfan Yıldırım 2., 34 kilogramda hasan Dibek, 34 kilogramda Mehmetcan Özgan, 36 kilogramda Hiranur Dirgen ve 42 kilogramda Batın Emre Özdemir 3., 34 kilogramda Süleyman Efe Karabulut ve 50 kilogramda Süleyman Türk 5.oldu.


Sporcuları ve emeği geçen herkese tebrik eden Judo Antrenörü Oktay Ayaz, dereceye giren Salihlili judocuların 21- 22 Mart 2020 tarihlerinde Sinop ilinde yapılacak olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Salihli ve Manisa'yı temsil edeceğini söyledi. - MANİSA

Türkiye, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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