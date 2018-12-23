Judoda Süper Lig'e Yükselen Takımlar Belli Oldu
3 saat önce
Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükselme maçları Antalya'da tamamlandı.
Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükselme maçları Antalya
'da tamamlandı. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda, 7 kadın ve 9 erkek takımının katılımıyla gerçekleştirilen yükselme karşılaşmaları sona erdi.
Müsabakalar sonunda, kadınlarda ilk sırayı alan Karşıyaka Belediyespor
Kulübü, ikinci Süleymanpaşa
Belediye Gençlik Spor Kulübü ve üçüncü sırayı paylaşan Etimesgut
Belediye Spor Kulübü ile 1922 Salihli
Gençlik Spor Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükseldi.
Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Antalya Prens Gençlik Spor Kulübü'nün ardından ikinci olan Ordu
BŞK Spor Kulübü ve üçüncü sırada yer alan Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ile Konya Büyükşehir Belediyespor
Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'nin yeni ekipleri oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:21 Kaynak: AA
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