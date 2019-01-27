Son Dakika Haberleri: Judoda Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Judoda Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Judoda Türkiye Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 61 ilden 324'ü kadın, toplam 803 sporcu katıldı.

Şampiyonada kadınlarda, 40 kiloda Ecre Alayıldız, 44 kiloda Merve Azak, 48 kiloda Buketnur Karademir, 52 kiloda Mevheş Şahinoğlu, 57 kiloda Özlem Yıldız, 63 kiloda Mediha Yeksan, 70 kiloda Şeydanur Aydın, +70 kiloda Hilal Öztürk şampiyon oldu.

Erkeklerde ise 50 kiloda Uluer Göç, 55 kiloda Berat Bahadır, 60 kiloda Mehmet Ali Demirel, 66 kiloda Hüseyin Çetinkoz, 73 kiloda Hüdayi Özgürbüz, 81 kiloda Ata Demirtaş, 90 kiloda Ayberk Tiyek, +90 kiloda Münir Ertuğ birinciliği elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Samsun, Türkiye, Spor
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