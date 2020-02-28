Judoda Ümitler Avrupa Kupası heyecanı Kemer'de başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Judoda Ümitler Avrupa Kupası heyecanı Kemer'de başlıyor - Son Dakika Spor

Judoda Ümitler Avrupa Kupası heyecanı Kemer'de başlıyor

6 saat önce

Türk judosuna büyük katkı ve emekleri geçen Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel olarak düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye dahil 17 ülkenin sporcuları mücadele edecek.

Judoda Ümitler Avrupa Kupası heyecanı Kemer'de başlıyor, System.String[]

Türk judosuna büyük katkı ve emekleri geçen Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel olarak düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye dahil 17 ülkenin sporcuları mücadele edecek.

Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) yıllık faaliyet takviminde yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya Kemer'de 29 Şubat - 1 Mart tarihlerinde yapılacak.

Türk judosunun gelişimine katkıları ve emekleri geçen Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel olarak devam eden uluslararası kupa müsabakalarında, Türkiye dahil 17 ülkeden 173 kadın, 356 erkek judoka kürsü mücadelesi verecek.

Karşılaşmalarda; Ay-yıldızlı judocular kadınlarda 81, erkeklerde 101 sporcu tatamide yer alacak.


- Ankara
Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
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