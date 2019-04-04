Judonun En İyileri, Antalya'da Buluşacak

2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları, 5-7 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları, 5-7 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.



Grand Prix müsabakalarında Türkiye, 38 milli judocu madalya arayacak.



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, bir otelde yaptığı açıklamada, turnuvaya 75 ülkeden 485 sporcunun katılacağını, hakem ve delegelerle 100 ülkeden gelen misafirleri Antalya'da misafir edeceklerini söyledi.



Bu müsabakalarda alınacak puanların 2020 Tokyo Olmipiyatları'ndaki sıralamalarını belirleyeceğine dikkati çeken Huysuz, "Bizim için çok önemli bir turnuva. Olimpiyatlardaki şu an için 5 olan kotamızı 8'e yükseltmek istiyoruz. Amacımız buradan iyi puanlar alıp, dünya sıralamasındaki yerimizi belirlemek. Olimpiyatlarda da madalya alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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