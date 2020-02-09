Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi - Son Dakika
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Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi

1 saat önce

Milli sporcularımız Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu da mücadele eden judokalar arasındaydı.

Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi, System.String[]

Heyecanla beklenen 2020 Paris Grand Slam Turnuvası muhteşem müsabakalarla başladı. Dört kez dünya şampiyonu olan Fransız Clarisse Agbegnenou altıncı Grand Slam altın madalyasını alarak günün kadın judokası oldu.


Finalde Japon Nami Nabekura'yı kontra atakla alt ederek kendi ülkesinde şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

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Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:14 
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