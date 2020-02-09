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Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi
1 saat önce
Milli sporcularımız Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu da mücadele eden judokalar arasındaydı.
Heyecanla beklenen 2020 Paris Grand Slam Turnuvası muhteşem müsabakalarla başladı. Dört kez dünya şampiyonu olan Fransız Clarisse Agbegnenou altıncı Grand Slam altın madalyasını alarak günün kadın judokası oldu.
Finalde Japon Nami Nabekura'yı kontra atakla alt ederek kendi ülkesinde şampiyon olmanın sevincini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:14
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