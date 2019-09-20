Son Dakika Haberleri: Judonun ustaları Taşkent'te bir araya geldi
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Judonun ustaları Taşkent'te bir araya geldi

59 dakika önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde adeta judo şöleni yaşanırken Rusya üç altın madalya kazandı.

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde adeta judo şöleni yaşanırken Rusya üç altın madalya kazandı.

Judonun ustaları Taşkent'te bir araya geldi

Özbekistan, Taşkent, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:12 
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