Judonun ustaları Taşkent'te bir araya geldi
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde adeta judo şöleni yaşanırken Rusya üç altın madalya kazandı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde adeta judo şöleni yaşanırken Rusya üç altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:12
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