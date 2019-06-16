Judonun yıldızlarından ilk gün 12 madalya
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ANKARA / DHAKuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nın birinci gününde tatamiye çıkan Türk sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya alarak ülke sıralamasında ilk sıraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:17 Kaynak: DHA
ANKARA/ DHA
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nın birinci gününde tatamiye çıkan Türk sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya alarak ülke sıralamasında ilk sıraya yükseldi.
Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde kadın ve erkek judokalar tatamide 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayan şampiyonanın birinci gününde ülke sıralamasında ilk sıraya yükselen Türkiye'ye madalya kazandıran isimler ve sıkletleri şöyle:
Kadınlar: 32 Kg: Zilan Ertem (Altın), Ceren Topçu (Gümüş), 36 Kg: Z. Betül Sarıkaya (Altın), A. Naz Özdemir (Gümüş), 44 kg: Ceren Yılmaz (Bronz), Necla Şeker (Bronz).
Erkekler: 34 kg: Tuncay Türkman (Bronz), 38 Kg: Y. Can Uzun (Altın), 42 Kg: Abdülsamet Çakır (Altın), Samet Kaydu (Bronz), 46 Kg: Enes Uslu (Bronz), 55 Kg: Yücel Göker (Altın).
Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası yarın yapılacak ikinci gün müsabakalarıyla sona erecek.
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