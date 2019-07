Judy Filmi

Judy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

1968 kışında, Garland'ın 'Oz Büyücüsü'ndeki ikonik Dorothy rolünü oynamasının üzerinden 30 yıl geçmiştir. Talk of the Town performansları için çalkantılı Londra 'ya gelen Garland, arkadaşlarıyla ve hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin coşkusunu yaşarken, bir yandan da gece kulübünün yönetimiyle çatışmaktadır. İleride 5. kocası olacak Mickey Deans'in hayatına girişiyle birlikte, Garland için her şey daha parlak görünmeye başlar. Ancak 47 yaşının 45 yılında çalıştıktan sonra, çok yorgun ve hassastır. Hollywood 'a feda edilen çocukluğunun anıları ve çocuklarının yanına, eve dönme isteği Garland'ın zihnine gölge düşürmektedir.Rupert GooldTom Edge, Peter QuilterRenée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell , Michael Gambon, Finn Wittrock , Bella RamseyBiyografiJudyBBC Films2019İngiltereİngilizce118 dk.Bir Film03.01.2020