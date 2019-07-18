Judy Filmi

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Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 7 milyon TL ceza verildi

Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur

YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu