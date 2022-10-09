Julia Kasırgası, Kolombiya'nın adalarında hafif hasara yol açtı

BUENOS Karayip Denizi'nin güneyinde tropik fırtına olarak doğan ve 1. derece kasırgaya dönüşen Julia Kasırgası, Kolombiya'nın San Andres ile Providencia adalarında hafif hasara neden oldu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasırganın San Andres'ten geçişi hafif hasar bıraktı. İki kişi yaralandı, iki ev yıkıldı ve 101 ev hasar gördü. Providencia'dan geçişi daha hafifti. Hava operasyonları yeniden başlar başlamaz yardımlar ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

San Andres ve Providencia adalarını Kasım 2020'de vuran Iota Kasırgası, ciddi hasara yol açmış, Providencia'nın altyapısının yüzde 98'ini tahrip etmişti.

Kasırga, Nikaragua'nın doğu kıyısında etkili oluyor

Julia Kasırgası, saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla sabah saatlerinden itibaren Nikaragua'nın doğu kıyısında etkili oluyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği, bazı bölgelerde yolların kapandığı ve elektrik hatlarının zarar gördüğü aktarıldı.

Ayrıca, ülkenin batısında bulunan başkent Managua'da kuvvetli rüzgarların hissedildiği ve kasırga nedeniyle birçok uçuşun iptal olduğu belirtildi.

Nikaragua'da 800 bin kişiyi tehdit eden Julia Kasırgası nedeniyle ülkenin doğu kıyılarından insanlar tahliye edilmiş, yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlamıştı.