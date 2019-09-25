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Julia suzan demirer, tarsus belediyespor'da

1 saat önce

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 2'nci Ligi'nde bu sezon mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Julia Suzan Demirer ile güçlendirdi.

Julia suzan demirer, tarsus belediyespor'da, System.String[]

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 2'nci Ligi'nde bu sezon mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Julia Suzan Demirer ile güçlendirdi.

Yurt dışında ve Türkiye'de birçok takımda forma giyen 1.87 m boyundaki, 1981 doğumlu Amerika Birleşik Devletleri asıllı Polonyalı uzun forvet, Türk vatandaşı olduğu için yerli oyuncu statüsünde takımdaki yerini alacak. Julia Suzan Demirer, savunmanın yanı sıra hücumda da etkili oyunu ve ürettiği sayılarla dikkat çekiyor.

İddialı bir kadro kuran Tarsus Belediyespor, şu ana kadar Cansu Yetiş, Fatma Bayram ve Selvin Türkmen'in aralarında olduğu oyuncuları kadrosuna kattı.

Bu sezon başarılı olarak bir üst lige çıkmayı hedefleyen turkuaz-beyazlılar, koç Mustafa Secerlioğlu ve teknik ekibinin yönetiminde hırslı bir şekilde sezona hazırlanıyor.

basketbol, Türkiye, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
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