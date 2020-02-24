"Julian Assange iade edilmesin" protestosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Julian Assange iade edilmesin' protestosu - Son Dakika

"Julian Assange iade edilmesin" protestosu

7 saat önce

Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar Protestodan detaylar Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine...

Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar

Protestodan detaylar

Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Assange'ın iade edilmesini istemeyen bir grup duruşma salonu önünde protesto düzenledi.

Julian Assange iade edilmesin protestosu

Julian Assange, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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