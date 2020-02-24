"Julian Assange iade edilmesin" protestosu

Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere 'nin başkenti Londra 'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange 'ın iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Assange'ın iade edilmesini istemeyen bir grup duruşma salonu önünde protesto düzenledi.

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