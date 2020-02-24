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"Julian Assange iade edilmesin" protestosu (2)
6 saat önce
Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar Protestodan detaylar Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine...
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar
Protestodan detaylar
Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Assange'ın iade edilmesini istemeyen bir grup duruşma salonu önünde protesto düzenledi.
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