Julian Assange, İngiliz Polisi Tarafından Gözaltına Alındı
1 saat önce
Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.
Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın diplomatik dokunulmazlık hakkını geri çektiğini açıkladı. Assange, son 7 yıldır kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarıldı.
Tahliyenin ardından gelen resmi olmayan açıklamalarda, Assange'ın İngiliz makamlarına teslim edileceği bildirildi. Ekvador açıklamaları reddederek koruma statüsünden çıkarmaya niyeti olmadığını açıklamıştı ancak kaynaklar Assange'ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını bildirdi. - LONDRA
Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
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