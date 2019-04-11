Julian Assange, İngiliz Polisi Tarafından Gözaltına Alındı

Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.



Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın diplomatik dokunulmazlık hakkını geri çektiğini açıkladı. Assange, son 7 yıldır kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarıldı.



Tahliyenin ardından gelen resmi olmayan açıklamalarda, Assange'ın İngiliz makamlarına teslim edileceği bildirildi. Ekvador açıklamaları reddederek koruma statüsünden çıkarmaya niyeti olmadığını açıklamıştı ancak kaynaklar Assange'ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını bildirdi. - LONDRA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı

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