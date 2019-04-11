Son Dakika Haberleri: Julian Assange, İngiliz Polisi Tarafından Gözaltına Alındı

Julian Assange, İngiliz Polisi Tarafından Gözaltına Alındı

1 saat önce

Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

Julian Assange, İngiliz Polisi Tarafından Gözaltına Alındı, System.String[]
Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın diplomatik dokunulmazlık hakkını geri çektiğini açıkladı. Assange, son 7 yıldır kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarıldı.

Tahliyenin ardından gelen resmi olmayan açıklamalarda, Assange'ın İngiliz makamlarına teslim edileceği bildirildi. Ekvador açıklamaları reddederek koruma statüsünden çıkarmaya niyeti olmadığını açıklamıştı ancak kaynaklar Assange'ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını bildirdi. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
Julian Assange, 3. Sayfa
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