Son Dakika Haberleri: Julian Assange'nin Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkması Bekleniyor

Julian Assange'nin Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkması Bekleniyor

19 dakika önce

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'nin 7 yıldır sığınmacı olarak kaldığı Ekvador Büyükelçiliğinden İngiliz polisine teslim edileceği belirtildi.

Julian Assange'nin Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkması Bekleniyor, System.String[]
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'nin 7 yıldır sığınmacı olarak kaldığı Ekvador Büyükelçiliğinden İngiliz polisine teslim edileceği belirtildi.

2012 yılının ortalarından beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sığınmacı olarak bulunan Julian Assange'nin birkaç saat ya da gün içinde İngiliz polisine teslim edileceği öğrenildi.

Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, 2012 yılının ortalarından beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sığınmacı olarak bulunan Julian Assange'nin ölüm cezası olan herhangi bir ülkeye gönderilmeyeceği konusunda İngiltere'den yazılı bir garanti aldıklarını söylemişti. İngiltere hükümeti, kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmesi sebebiyle Assange'nin kısa süreli bir hapis cezasını tamamlamasını istiyor.

Ekvador, Julian Assange'in internet bağlantısını kesmişti

Yapılan kamuoyu yoklamalarında Ekvadorluların çoğunun Assange'nin Büyükelçiliği terk etmesini istediği ortaya çıktı. ABD, Assange'yi bırakması için Ekvador'a uzun süre baskı yapıyordu.

ABD'li yetkililerin resmi olarak Assange karşı herhangi bir suç isnat etmemelerine rağmen suç dosyasının gizli olarak hazırlandığı iddia edildi. İngiltere, ayrıca Assange'nin kefalet suçlarıyla ilgili 6 aydan daha fazla hapiste tutulmayacağının sözünü verdiği de belirtildi. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Ekvador'un İngiltere büyükelçiliğinden birkaç saat içinde çıkacağı açıklandı.

Bazı İsveçli kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Assange hakkında tutuklama kararı bulunuyor.

Julian Assange'ın destekçileri, saatler içinde dışarıya çıkarılacağı haberleri üzerine Ekvador'un İngiltere Büyük Elçiliği önünde toplandı. Ekvadorlu yetkililer Assange'nin 7 yıllık iltica süresinin kısa zaman içinde biteceğini söylemişti. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:21 Kaynak: İHA

İngiltere, Julian Assange, Güncel
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