Jülide İSKENDEROĞLU : 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

"Ülkemizdeki basın kuruluşlarının; toplumsal sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları objektif, ilkeli, dürüst, sorumlu, bilinçli ve duyarlı çalışmaların her alanda hedeflenen başarılara ulaşmamızda çok büyük katkılar sağlayacaktır. Yazılı ve görsel boyutu ile sosyal medya ve internet gazeteciliği alanında da ciddî bir ilerleme içinde olan Türk basını, geçmişten bugüne ülkenin gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktadır. Basının bir güç olarak bu seviyeye gelmesinde en büyük pay; şartlar ne olursa olsun fedakârca ve tarafsızca görevlerini yerine getiren, getirmeye çalışan basın çalışanlarımıza aittir.

İktidara geldiğimiz dönemden itibaren ileri demokrasi anlayışını tesis etmek, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi için millet iradesini esas alarak gereken adımları bir bir attık. Hiç kimsenin kimseye tahakküm etmediği, millete tepeden bakılmayan, çoğulcu bir anlayışla karar süreçlerinin işletildiği ve denetlendiği bir anlayışla ülkemizi her alanda 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hazırlıyoruz.

Mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın değerli basın çalışanlarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.