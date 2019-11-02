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Jülide İskenderoğlu Lapseki'de

6 saat önce

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulundu.

Jülide İskenderoğlu Lapseki'de, System.String[]

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulundu.


Lapseki'de ilk olarak yerel yönetim temsilcileriyle bir araya İskenderoğlu, Gestaş Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı tebrik etti. İlçedeki faaliyetler hakkında kısa bir bilgi alan İskenderoğlu, daha sonra Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı'nın ev sahipliği yaptığı buluşmada ilçe, belde ve köy muhtarlarıyla görüşen İskenderoğlu, son olarak halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet etme imkanı buldu.


Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti. - ÇANAKKALE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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