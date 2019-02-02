Jülide Sarıeroğlu, Gönül İçin Geliyor

İLK ZİYARET İL BAŞKANLIĞINA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak saat 18.00'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Daha sonra saat 18.30'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçecek olan Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, daha sonra saat 19.00'da Hasan Gemici Spor Salonu'nda Mimar Sibel Gönül için düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına katılacak.