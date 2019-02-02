Jülide Sarıeroğlu, Gönül İçin Geliyor
38 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül'ün aday tanıtım töreni için İzmit'e geliyor.
İLK ZİYARET İL BAŞKANLIĞINA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak saat 18.00'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
Daha sonra saat 18.30'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçecek olan Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, daha sonra saat 19.00'da Hasan Gemici Spor Salonu'nda Mimar Sibel Gönül için düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:31 Kaynak: Bültenler
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