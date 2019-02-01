Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü'den Kazada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı Mesajı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var