Son Dakika Haberleri: Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü'den Kazada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı Mesajı

Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü'den Kazada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı Mesajı

52 dakika önce

Adana'da akşam saatlerinde asker uğurlaması sırasında meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralılar için, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü sosyal medya üzerinde başsalığı diledi.

Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü'den Kazada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Adana'da akşam saatlerinde asker uğurlaması sırasında meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralılar için, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü sosyal medya üzerinde başsalığı diledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı," Yüreğir İlçemiz, Solaklı Mahallemizde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, hastanelermizde tedavileri devam eden 19 yarlı hem şehrimize acil şifalar diliyorum" mesajını iletti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise," Karataş-Adana yolunda asker uğurlama konvoyunda meydana gelen elim kaza haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, yaralılar acil şifalar diliyorum" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Adana, Hüseyin Sözlü, Jülide Sarıeroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı Gençleri İntihara Sürükleyen Mavi Balina Oyununa Karşı Tim Kuruldu! Polis Ev Ev Gezecek

Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 06:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü'den Kazada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]