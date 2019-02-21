Son Dakika Haberleri: Juliet, Naked Filmi

Juliet, Naked Filmi

17 dakika önce

Juliet, Naked filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Juliet, Naked filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Juliet, Naked Filmi, System.String[]
Filmde, Duncan’ın uzun süredir acı çeken sevgilisi Annie ve onun bir zamanlar saygı duyulan ancak artık yıldızı sönen bir şarkıcı olan Tucker Crowe ile yaşadığı kıtalararası aşk hikayesi anlatılıyor.

Jesse Peretz’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Chris O'Dowd, Ethan Hawke gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Jesse Peretz
Senaryo: Nick Hornby, Evgenia Peretz, Jim Taylor, Tamara Jenkins
Oyuncular: Chris O'Dowd, Rose Byrne, Kitty O'Beirne, Alex Clatworthy, Lily Brazier, Ko Iwagami, Lily Newmark, Denise Gough, Phil Davis, Ethan Hawke, Azhy Robertson, Eleanor Matsuura , Daniel Shaw, Ayoola Smart, Enzo Cilenti, Frank Owen, Florence Keith-Roach, Mage Rodrigo, Fehinti Balogun, Thomas Gray, Brodie Petrie, Cal Petrie, Megan Dodds, Nina Sosanya, Matt King, Carol Anderson, Georgina Bevan, Annabella Galbally
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Juliet, Naked
Yapımcı Firma: Los Angeles Media Fund (LAMF)
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 29.03.2019

Juliet, Naked Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Ethan Hawke, Yönetmen, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakışıklı Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Farklı İmajıyla Şaşırttı Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi

Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı! Ayvalık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 09:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juliet, Naked Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]