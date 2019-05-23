Son Dakika Haberleri: Julio Baptista Vs FC Barcelona'nın finalinde bir finalizacão

Julio Baptista Vs FC Barcelona'nın finalinde bir finalizacão

9 saat önce

Depois de 15 jogos da temporada 2007/08, o Real Madrid şirketi ve LaLiga com. El Clásico yok Camp Nou, hatta Julio Baptista ile ilgili görüş ve önerileri görün.

Depois de 15 jogos da temporada 2007/08, o Real Madrid şirketi ve LaLiga com. El Clásico yok Camp Nou, hatta Julio Baptista ile ilgili görüş ve önerileri görün.
Julio Baptista Vs FC Barcelona'nın finalinde bir finalizacão
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Real Madrid, Spor
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