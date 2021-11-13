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Julio Ribas: "Türkiye bizden üstündü" - Son Dakika

Julio Ribas: "Türkiye bizden üstündü"

13.11.2021 22:19

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye'nin çok haklı bir galibiyet aldığını belirterek, "Türkiye bizden üstündü" dedi.

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye'nin çok haklı bir galibiyet aldığını belirterek, "Türkiye bizden üstündü" dedi.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık deplasmanda Türkiye'ye 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye'yi aldıkları galibiyet için tebrik ederek, "Çok haklı galibiyet aldılar, bizden üstünlerdi. Kafamda kırmızı kart pozisyonu soru işareti olarak kaldı. Direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum benim gördüğüm açıdan. Bu yanlış anlaşılmasın, bizden daha iyilerdi. Bu durum skoru nasıl değiştirebilirdi bilemiyorum. Türkiye'yi performansı açısından tebrik ediyorum" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü
Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü
Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü
Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü

Dünya Kupası, Cebelitarık, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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