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Juliopolis'te kazılar yeniden başladı

25 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'ndeki Juliopolis Antik Kenti'nde yaklaşık 5 yıl önce durdurulan kazıların yeniden başladığı bildirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'ndeki Juliopolis Antik Kenti'nde yaklaşık 5 yıl önce durdurulan kazıların yeniden başladığı bildirildi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazıların antik kentin nekropolünde Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkililerinin refakatinde yeniden başladığını belirtti.

Açılan mezarlardan çok değerli eserler ve kalıntılar çıkarıldığını ve hassasiyetle temizlenerek sergilenmeye hazır hale getirildiğini kaydeden Öntaş, "Buradan çıkan eserlere paha biçilemiyor. Geçtiğimiz kazı dönemlerinde burada 500'ün üzerinde mezar odası açılmış ve bu mezarlardan yüzlerce eser çıkarılmıştı. Bunlar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergileniyor." dedi.

Belediye Başkanı Öntaş, antik kentin bölge için büyük önem taşıdığını ve belediye olarak da kazıları takip ettiklerini aktardı.

Juliopolis'te kazılar yeniden başladı

İsmail Öntaş, Nallıhan, Çayırhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:03 Kaynak: AA
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