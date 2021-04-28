"Jülyet'in Yolculuğu" filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

Tiyatro oyuncusu ve yazar Fadik Sevin Atasoy, ikinci yönetmenlik çalışması "Jülyet'in Yolculuğu" adlı filmin çekimlerini tamamladı.

Atasoy'un senaryosunu da kaleme aldığı, yapımcılığını Emre Oskay'ın üstlendiği film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destek Kurulu'ndan destek kazandı.

İkinci yönetmenlik deneyiminde Fadik Sevin Atasoy, Türkiye'nin ilk kadın görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu ile çalıştı.

Eyüboğlu ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atasoy, ülke sinemasının kadın hikayelerine ait bir dili olması gerekliliğine dikkati çekti. Atasoy, filme dair şu bilgileri verdi:

"Jülyet'in Yolculuğu'nda oyuncak bir bebek üzerinden modern bir masal anlatıyor. ABD-Türkiye ortak yapımı Redcase-SkyFilms projesi olan filmin kamera arkası ekibinin çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. Dünya festivallerine katılmayı hedefleyen film için özel üretilen bebek ile deneysel tekniklerin kullanıldığı, yeni bir dil yakalayan bu yolculuk, sihirli gerçek bir anlatıma sahip."