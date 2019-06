Jumanji: Welcome To The Jungle 2 Filmi

Jumanji: Welcome to the Jungle 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

2017 yapımı 'Jumanji: Vahşi Orman'ın devam halkası olan film in başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstleniyor. Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında verdikleri mücadelenin anlatıldığı ilk film in yönetmen koltuğunda Kaset İşi ile hatırlanan Jake Kasdan yer alıyordu. Yeni karakterler ve yeni hikayelerin konu edildiği “Jumanji 2”nin yönetmenliğini bir kez daha Kasdan üstleniyor. Devam halkasının oyuncu kadrosunda Johnson’ın yanı sıra ilk film den de hatırladığımız komedinin sevilen yüzü Kevin Hart ve Doctor Who'daki Amy Pond rolü ile tanınan, Galaksinin Koruyucuları'nın Nebula'sı Karen Gillan yer alıyor.Jake KasdanJeff Pinkner, Scott RosenbergDwayne Johnson, Karen Gillan, Awkwafina, Kevin Hart, Jack Black, Madison Iseman, Colin Hanks, Danny DeVito, Nick Jonas, Alex Wolff, Danny Glover, Dania Ramirez, Rhys Darby, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Massi Furlan, Nick Gomez, Derek Russo, James William Ballard, Sarah Bennani, Charles Green, Tyner Rushing, David Kallaway, Bruno Rose, Michael Beasley, Scott Rapp, Shiquita James, John David Bulla, Dennis Mallen, Marque HernandezAksiyonJumanji: Welcome to the Jungle 2Matt Tolmach Productions2019ABD2019Warner Bros Turkey10.01.2020