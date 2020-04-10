Jumbo'dan sepette yüzde 15 indirim

Jumbo, online mağazasında tüm ürünlerini yüzde 15 indirim fırsatı ile tüketicilerle buluşturuyor.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, Jumbo, sofra, mutfak ve ev dekorasyonu kategorilerinde yer alan ürünlere fiyat avantajı ile sahip olmak isteyenleri "jumbo.com.tr"ye bekliyor.

Jumbo, online mağazalarında yeni bir indirim fırsatı sunuyor.

Kaliteli ve şık geniş ürün yelpazesiyle Jumbo, online alışveriş ile siparişleri, güvenli ve konforlu bir şekilde tüketicilerle buluşturuyor.

Depo ve lojistik aşamaları hassas bir şekilde takip eden Jumbo, hem çalışan hem de kullanıcıların sağlığını düşünerek en üst seviyede hijyen ve güvenlik önlemleri ile hizmet veriyor.