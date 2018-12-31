Son Dakika Haberleri: Juncker: AB Birleşik Krallık'ı İçeride Tutmaya Çalışmıyor

Juncker: AB Birleşik Krallık'ı İçeride Tutmaya Çalışmıyor

1 saat önce

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'ninBirleşik Krallık'ı AB'nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.

Juncker: AB Birleşik Krallık'ı İçeride Tutmaya Çalışmıyor, System.String[]
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin

Birleşik Krallık'ı AB'nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.

Welt am Sonntag'a konuşan Juncker, Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkiler konusunda müzakerelere, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını imzalaması ile birlikte başlamak istediklerini söyledi ve ekledi:

"AB'nin elindeki  tüm kaynaklarda Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği içinde tutmaya  çalıştığı iddiaları doğru değil. Birleşik Krallık'ı AB içinde tutma  niyetimiz yok. Bizim tüm istediğimiz gelecekteki  ilişkiler konusunda netlik. Hepimiz referandum sonucuna saygılıyız."

Juncker, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun ayrılık anlaşmasını onaylamasından hemen sonra gelecekteki ilişkileri müzakere etmeye başlamaya hazır olduklarınının altını çizdi.

Juncker, "Birbeşik Krallık parlamenterlerinin çoğunluğunun AB ve (Birleşik Krallık Başbakanı Theresa) May'e güvenmediklerine ilişkin bir izlenimim var" diye ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:36 Kaynak: DHA

Jean Claude Juncker, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Güncel
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