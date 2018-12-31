Juncker: AB Birleşik Krallık'ı İçeride Tutmaya Çalışmıyor
1 saat önce
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'ninBirleşik Krallık'ı AB'nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.
AB
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker
, Avrupa Birliği
'nin Birleşik Krallık
'ı AB'nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.
Welt am Sonntag'a konuşan Juncker, Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkiler konusunda müzakerelere, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını imzalaması ile birlikte başlamak istediklerini söyledi ve ekledi:
"AB'nin elindeki tüm kaynaklarda Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği içinde tutmaya çalıştığı iddiaları doğru değil. Birleşik Krallık'ı AB içinde tutma niyetimiz yok. Bizim tüm istediğimiz gelecekteki ilişkiler konusunda netlik. Hepimiz referandum sonucuna saygılıyız."
Juncker, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun ayrılık anlaşmasını onaylamasından hemen sonra gelecekteki ilişkileri müzakere etmeye başlamaya hazır olduklarınının altını çizdi.
Juncker, "Birbeşik Krallık parlamenterlerinin çoğunluğunun AB ve (Birleşik Krallık Başbakanı Theresa) May'e güvenmediklerine ilişkin bir izlenimim var" diye ekledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:36 Kaynak: DHA
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