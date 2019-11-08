Son Dakika Haberleri: Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak
Son Dakika Ekonomi Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak

Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak

6 saat önce

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulanması kararını gelecek hafta yürürlüğe sokacağına inanmadığını söyledi.

Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak, System.String[]

AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, ABD'nin Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulanması kararını gelecek hafta  yürürlüğe sokacağına inanmadığını söyledi.

Sueddeutsche Zeitung'a konuşan Juncker, "(ABD Başkanı Donald) Trump bazı eleştiriler yöneltecektir, ancak araç, araç parçaları ithalatına herhangi bir tarife olmaz; bunu yapmaz" dedi.

ABD'de General Motors, Ford Motor ve Fiat Chrysler'i temsil  eden grubun başkanı Matt Blunt Perşembe günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenliğin  korunması çerçevesinde Avrupa'dan araç ve araç parçaları ithalatına  tarife uygulanmasına karşı olduklarını, bunun ekonomiye ve otomotiv sektörüne zarar vereceğini ifade etmişti.

Diğer yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Çin ile bir ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varma konusunda ABD'nin "çok iyimser" olduğunu açıkladı.

Trump, Grisham'ın açıklamasından önce paylaştığı bir Twitter mesajında, "Bugün borsa çok yükseldi. Yeni bir rekor; tadını çikarın" dedi. Grisham'a göre, eğer bir anlaşma olmasaydı, Trump böyle bir Twitter mesajı paylaşmazdı.


Amerika Birleşik Devletleri, Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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