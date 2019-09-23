Juncker: Brexit'in gerçekleşeceğine ikna oldum
13 dakika önce
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in gerçekleşeceğine ikna olduğunu ve Britanya'nın bir anlaşma olmadan AB'den ayrılması halinde Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında yeniden bir sınır oluşacağını söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Brexit'in gerçekleşeceğine ikna olduğunu ve Britanya'nın bir anlaşma olmadan AB'den ayrılması halinde Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında yeniden bir sınır oluşacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:30
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