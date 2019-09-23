Son Dakika Haberleri: Juncker: Brexit'in gerçekleşeceğine ikna oldum
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Juncker: Brexit'in gerçekleşeceğine ikna oldum

13 dakika önce

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in gerçekleşeceğine ikna olduğunu ve Britanya'nın bir anlaşma olmadan AB'den ayrılması halinde Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında yeniden bir sınır oluşacağını söyledi.

Juncker: Brexit'in gerçekleşeceğine ikna oldum, System.String[]

AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Brexit'in gerçekleşeceğine ikna olduğunu ve Britanya'nın bir anlaşma olmadan AB'den ayrılması halinde Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında yeniden bir sınır oluşacağını söyledi.

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Britanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:30 
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