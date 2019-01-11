Son Dakika Haberleri: Juncker: Brexit Netleştirilebilir, Yeniden Müzakere Edilemez

Juncker: Brexit Netleştirilebilir, Yeniden Müzakere Edilemez

20 dakika önce

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasını netleştirmeye hazır olduğunu, ancak anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Juncker: Brexit Netleştirilebilir, Yeniden Müzakere Edilemez, System.String[]
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasını netleştirmeye hazır olduğunu, ancak anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Juncker, "Hala bir Brexit anlaşması olacağını umuyoruz; anlaşmasız Brexit bir felaket olur. Brexit anlaşması için netleştirme söz konusu olabilir, ancak yeniden müzakere olmayacak, özellikle İrlanda sınırı tedbir maddesi için" diye konuştu.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler, Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, Brexit oylamasından bir gün önce, Pazartesi günü, Theresa May'e yollayacakları bin mektup ile, İrlanda konusunda güvenceler vermeye hazırlandıklarını yazdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Theresa May, Ekonomi
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