Juncker: Brexit zaman ve enerji israfı
38 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Görevimin uzun bir süresini Brexit'e harcamış olmak bana acı veriyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Görevimin uzun bir süresini Brexit'e harcamış olmak bana acı veriyor. Brexit zaman ve enerji israfı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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