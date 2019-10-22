Son Dakika Haberleri: Juncker: Brexit zaman ve enerji israfı
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Juncker: Brexit zaman ve enerji israfı

38 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Görevimin uzun bir süresini Brexit'e harcamış olmak bana acı veriyor.

Juncker: Brexit zaman ve enerji israfı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Görevimin uzun bir süresini Brexit'e harcamış olmak bana acı veriyor. Brexit zaman ve enerji israfı." dedi.

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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