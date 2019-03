Juncker'dan Flaş Açıklama: ya Bu Anlaşma ya da Brexit Hiç Gerçekleşmez

FRANSA'NIN Strasbourg kentinde, İngiltere Başbakanı Theresa May ile ortak basın toplantısı düzenleyen Juncker, burada yaptığı konuşmada, soruna neden olan 'tedbir maddesi'yle ilgili yasal bağlayıcılığı bulunan, ortak bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. 'Tedbir maddesi'nin tuzak değil, bir sigorta olduğunu kaydeden Juncker, söz konusu düzenlemenin, bir tarafın kötü niyetle hareket etmesi durumunda, diğerine çıkar yol sunduğunu savundu.'ÜÇÜNCÜ BİR ŞANS OLMAYACAK'Bu yeni teminatın elde edildiği son müzakereye atıfta bulunan Juncker, "Siyasette bazen ikinci bir şans elde edersiniz. Bu yaptığımızı, bu çerçevede sayabilirsiniz. Çünkü üçüncü bir şans olmayacak" dedi. Mevcut anlaşmanın en iyi anlaşma olduğunu söyleyen Junkcer, bunu tekrar müzakere etmeyeceklerini vurguladı. İngiliz Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylama ya da reddetme konusunda çok önemli bir seçim yapacağını söyleyen Juncker, "Tercih açık. ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez. İngiltere'nin ( AB 'den) ayrılışını düzenli bir şekilde yapalım" diye konuştu.TEDBİR MADDESİJuncker, ayrıca yeni güvenceleri, İrlanda yönetiminin de kabul ettiğini belirtti. "Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti. May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması için çalışıyordu. May'in bugün açıkladığı uzlaşma, her iki alanda da ilerleme anlamına geliyor.YARIN OYLANACAK'Tedbir maddesi', İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. Maddeye karşı çıkanlar bu düzenlemenin, İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyordu. İngiliz parlamentosu yeni haliyle Brexit anlaşmasını yarın oylayacak. Parlamento, anlaşmanın ilk halini 'tarihi' diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti. İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda düze 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.