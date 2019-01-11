Son Dakika Haberleri: Juncker'den Dönem Başkanı Romanya'ya: "İyi İş Çıkarmalarını Bekliyoruz"

Juncker'den Dönem Başkanı Romanya'ya: "İyi İş Çıkarmalarını Bekliyoruz"

19 dakika önce

Romanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığını Avusturya'dan devralması nedeniyle Romanya'da bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "İyi iş çıkarmalarını bekliyoruz" dedi.

Juncker'den Dönem Başkanı Romanya'ya:
Romanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığını Avusturya'dan devralması nedeniyle Romanya'da bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "İyi iş çıkarmalarını bekliyoruz" dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'le görüşen AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avusturya'nın dönem başkanlığı süresince iyi iş çıkardığını belirterek, Romanya'nın da aynı şekilde başarılı olmasını beklediklerini söyledi. Romanya'nın Avrupa Birliği'ne üye olmak üzere attığı adımlarla ilgili çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belirten Juncker, 1997 yılında o dönem "yeni üye devletler" olarak isimlendirilen devletlerin Avrupa Birliği'ne doğru adım atmalarına izin veren Avrupa Konseyi'ne Lüksemburg'un başkanlık ettiğini hatırlattı.

"Pişmanlık duymadım"

Juncker, "Ancak o dönemde Avrupa Birliği'ne üye olanlarla Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyenler arasında ağır tartışmalar yaşandı. Romanya'nın üye olmasını sağladığım için pişmanlık duymadım. Çünkü Romanya olmadan Avrupa Birliği'nin tamamlanmadığını düşünüyorum. Romanya'ya çok borçlu olduğumuzu ve Romanya'nın da Avrupa Birliği'ne borçlu olduğunu düşünüyorum. ve ikinci kez Avrupa Konseyi adına 2005 yılında tekrar Lüksemburg'da Romanya'nın katılım antlaşmasını imzaladım ve bu imzadan dolayı da hiç pişmanlık duymadım" dedi.

"Avusturya dönem başkanlığında iyi iş çıkardı"

"Romanya'nın dönem başkanlığının olumlu sonuçlar veren bir başkanlık olması şart. Komisyon tarafından sunulan 200'den fazla yasama önerisi var ve çoğunun Avrupa seçimlerinden önce kesin bir yasama kararı vermesini istiyoruz" diyen Juncker, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok yıllı finansal perspektiflerle daha ileriye bakmak zorunda olacak bir dönem başkanlığı olacak. Avusturya dönem başkanlığı iyi bir teknik iş çıkardı. Romanya dönem başkanlığı da bu yolda devam etmeli, çünkü şu anda Avrupa seçimlerinden önce yansıma ya da eylem için duraksamayacağımız için bu konunun özenle ele alınmasını istiyoruz."

"Avrupa iki ciğeriyle nefes almalı"

Romanya'nın dönem başkanlığında yararlı bir çalışma yapabileceğine inandığını belirten Juncker, Avrupa'nın iki bloktan oluştuğuna dikkat çekerek, "Avrupa iki ciğeriyle nefes almalı ve böylece Romanya'nın dönem başkanlığı ve sonrasında Avrupa'nın düzenli bir şekilde nefes almasını sağlayacağız" dedi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Avusturya, Avrupa Birliği, Romanya, Politika
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