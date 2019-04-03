Juncker'den İngiltere'ye Rest: "Daha Fazla Erteleme Yok"
1 saat önce
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit konusunda daha fazla kısa süreli ertelemeler alamayacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit konusunda daha fazla kısa süreli ertelemeler alamayacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'ye Brexit konusunda rest çekti. İngiltere'nin artık AB'den Brexit konusunda kısa süreli ertelemeler elde edemeyeceğini belirten Juncker, "Avam Kamarası tarafından Çekilme Anlaşması için uygun görülen nihai son tarih Martın 12'sidir. Bu tarihe kadar bitmezse daha fazla erteleme mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Juncker, "Nisan'ın 12'sinde gece yarısı, 'anlaşmasız ayrılma' artık daha olası bir seçenek. Bu benim istediğim bir netice değil. Ama bu benim AB'nin hazır olduğuna emin olduğum bir sonuçtur" dedi. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:17 Kaynak: İHA
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