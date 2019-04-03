Son Dakika Haberleri: Juncker'den İngiltere'ye Rest: "Daha Fazla Erteleme Yok"

Juncker'den İngiltere'ye Rest: "Daha Fazla Erteleme Yok"

1 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit konusunda daha fazla kısa süreli ertelemeler alamayacağını açıkladı.

Juncker'den İngiltere'ye Rest:
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit konusunda daha fazla kısa süreli ertelemeler alamayacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'ye Brexit konusunda rest çekti. İngiltere'nin artık AB'den Brexit konusunda kısa süreli ertelemeler elde edemeyeceğini belirten Juncker, "Avam Kamarası tarafından Çekilme Anlaşması için uygun görülen nihai son tarih Martın 12'sidir. Bu tarihe kadar bitmezse daha fazla erteleme mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Juncker, "Nisan'ın 12'sinde gece yarısı, 'anlaşmasız ayrılma' artık daha olası bir seçenek. Bu benim istediğim bir netice değil. Ama bu benim AB'nin hazır olduğuna emin olduğum bir sonuçtur" dedi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:17 Kaynak: İHA

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, İngiltere, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dorukhan'ın Menajeri Açıkladı: Benimle Temas Halindeler Fenerbahçe'de Soldado İle Yollar Ayrılıyor Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:49:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juncker'den İngiltere'ye Rest: "Daha Fazla Erteleme Yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]