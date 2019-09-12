Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean- Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana yarı zamanlı AB üyesi olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıkları suçlamasında bulundu.



Juncker, Brüksel'de Euronews'e yaptığı özel açıklamada, "İngilizlerin 40 yıldan uzun bir süredir AB'nin içinde oldukları söyleniyor, ancak onlar hiçbir zaman karar verilen bütün politikaları paylaşmak istemedi. İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalıydı. Bizim istediğimiz şey ise tam zamanlı Avrupalı olmak." dedi.