Son Dakika Haberleri: Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar
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Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar

1 saat önce

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean-Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana ‘part time’ Avrupalı olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıklarını söyledi.

Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar, System.String[]

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean- Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana yarı zamanlı AB üyesi olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıkları suçlamasında bulundu.


Juncker, Brüksel'de Euronews'e yaptığı özel açıklamada, "İngilizlerin 40 yıldan uzun bir süredir AB'nin içinde oldukları söyleniyor, ancak onlar hiçbir zaman karar verilen bütün politikaları paylaşmak istemedi. İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalıydı. Bizim istediğimiz şey ise tam zamanlı Avrupalı olmak." dedi.

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Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:30 
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