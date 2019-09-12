Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar
1 saat önce
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean-Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana 'part time' Avrupalı olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıklarını söyledi.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean- Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana 'part time' Avrupalı olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:33
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