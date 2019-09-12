Son Dakika Haberleri: Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar
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Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar

1 saat önce

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean-Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana 'part time' Avrupalı olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıklarını söyledi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean- Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana 'part time' Avrupalı olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıklarını söyledi.

Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:33 
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