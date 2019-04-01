Juncker: "Sabrımız Tükeniyor"
33 dakika önce
Kördüğüme dönen Brexit'e ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, "Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor" dedi.
Kördüğüme dönen Brexit'e ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği
Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, "Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor" dedi. İngiltere
'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması kördüğüme dönerken, İngiltere Başbakanı Theresa May
'in Brexit Planının üçüncü kez ertelenmesi AB
tarafından sert açıklamaları beraberinde getirdi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin son tarih 12 Nisan olarak belirlenirken, Brexit konusunda belirsizliğin devam etmesine Juncker tepki gösterdi. Dün akşam saatlerinde İtalyan radyosuna açıklamada bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, "Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor" dedi. İngiltere ile bir uzlaşıya varılmasını istediklerini ifade eden Juncker, "Bugüne kadar İngiltere Parlamentosunun neye hayır dediğini çok iyi anlıyoruz. Ancak parlamentonun neye evet diyeceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Olası bir yeni referanduma ilişkin konuşan Juncker, bu konunun sadece İngiliz halkını ilgilendirdiğini söyledi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:46 Kaynak: İHA
Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Anadolu Ajansı Verileri Güncelledi! Ekrem İmamoğlu 23 Bin 836 Oyla Önde
Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı
Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu