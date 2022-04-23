June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı

23.04.2022 19:37
June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki evinde yaşamını yitiren 'Caretta Carettaların Annesi' olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki evinde yaşamını yitiren 'Caretta Carettaların Annesi' olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Haimoff'in cenazesi bugün öğle saatlerinde evinden alınıp, vasiyeti üzerine Dalyan Merkez Camisi'ne getirildi. Burada İslami usullere göre düzenlenen cenaze törenine Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk ile çok sayıda mahalle sakini ve çevreci katıldı. Kılınan namazın ardından Haimoff'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi daha sonra bir tekneye konuldu. Dalyan Kanalı'nın karşı kıyısındaki Köyceğiz ilçesinin Çandır Mahallesi'nde bulunan mezarlığa götüren Haimoff'un cenazesi toprağa verildi.

(Cihat Cura/İHA)

June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı
June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı
June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı
June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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