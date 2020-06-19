Juneteenth gösterileri - NEW - Son Dakika

Juneteenth gösterileri - NEW
ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü olarak bilinen ve siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle bu sene daha da öne çıkan 19 Haziran 1865 tarihi ülkenin değişik bölgelerinde kutlandı.
ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü olarak bilinen ve siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle bu sene daha da öne çıkan 19 Haziran 1865 tarihi ülkenin değişik bölgelerinde kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:43 Kaynak: AA
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