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'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday - Son Dakika

'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

29.07.2021 18:07
'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday, System.String[]

Jungle CruiseJaume Collet-Serra'nın yönettiği; başrolünde Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jesse Plemons ve Jack Whitehall'ın oynadığı "Jungle Cruise" izleyici ile buluşacak.

Jungle Cruise

Jaume Collet-Serra'nın yönettiği; başrolünde Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jesse Plemons ve Jack Whitehall'ın oynadığı "Jungle Cruise" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Glenn Ficarra, Michael Green ve John Requa tarafından kaleme alınan 3 boyutlu fantastik içerikli yapım macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Disneyland'de yer alan aynı isimli tema parkından sinemaya uyarlanan "Jungle Cruise", bir nehir gemisi kaptanı olan Frank ile sonsuz şifa kudretine sahip Hayat Ağacı'nı aramakta olan bilim insanı Lily'nin, vahşi yaşamdan doğaüstü varlıklara pek çok zorluklarla karşılaştıkları macerayı anlatıyor.

"The Suicide Squad: İntihar Timi"

Haftanın bir diğer macera ve aksiyon filmi "Guardians of the Galaxy" filmlerine imza atan James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Suicide Squad: İntihar Timi" olacak.

Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Joel Kinnaman ve Alice Braga'nın başrolünde yer aldığı yapım, ilk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin eklendiği Görev Gücü X'in yeni imkansız görevini odağına alıyor.

"Düşkapanı"

Kerry Harris'in yönetmenliğini yaptığı "Düşkapanı"nın başrollerinde Radha Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-Hissong, Lin Shaye ve Jules Willcox oynuyor.

Korku ve gerilim türündeki film; üvey çocuğu Josh ile taşra evlerinde bir süre yalnız kalan Gail'in, Josh'ın komşuların evinden mistik bir tılsımı alması sonrası üstesinden gelmesi gereken esrarengiz olayları konu ediniyor.

"Mainstream"

Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Kalena Yiaueki ve Jaqueline de La Fontaine'nin rol aldığı komedi ve dram karışımı "Mainstream" adlı filmi Gia Coppola yönetti.

ABD yapımı film, Youtube'da sergilediği performansıyla ilgi toplayan Link ve arkadaşlarının, fenomen olma yolunda ilerlerken kendi kişiliklerinden uzaklaşmaları ve aralarında gelişen çatışmaları ele alıyor.

"Lübnan Semaları"

Chloe Mazlo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Lübnan Semaları"nın başrollerinde Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi ve Mariah Tannoury oynuyor.

Fransa yapımı dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:  "1950'lerde genç bir kadın olan Alice, sıkıcı anavatanı İsviçre'den ayrılarak güneşli ve hayat dolu Lübnan'a gider. Orada, ilk Lübnanlıyı uzaya göndermek isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan Joseph'e aşık olur. Fakat mutlulukla geçen birkaç yılın ardından çıkan iç savaş, işleri tersine çevirir."

"Uzun Aşkın Kısası"

Josh Lawson'un yönettiği; Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst ve Dena Kaplan'ın rol aldığı "Uzun Aşkın Kısası", romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.

"Uzak Ülke"

Haydar Şişman ve Abdurrahman Gönan'ın başrollerini paylaştığı dram filmi "Uzak Ülke"; Trabzon Rum'u Paris ile Binbaşı Osman arasında yaşananları konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın oturduğu yapım 12 yaşındaki Trabzon Rum'u Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı Osman ile arasında yaşananları bir mübadele hikayesi üzerinden beyaz perdeye taşıyor.

"Bize Müsaade"

Giray Altınok'un yönetmenliğini yapıp başrolünde Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al ve Ferdi Sancar ile birlikte oynadığı "Bize Müsaade", biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan televizyon sektöründen üç yakın arkadaşın hikayesi etrafında dönüyor.

'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

Dwayne Johnson, Jesse Plemons, Emily Blunt, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Jungle Cruise' macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday - Son Dakika Magazin


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