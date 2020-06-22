Jungle Park kapılarını açtı - Son Dakika

Jungle Park kapılarını açtı

Yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu Jungle Park, bugün kapılarını yeniden misafirlerine açtı.

Jungle Park kapılarını açtı, System.String[]

Yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu Jungle Park, bugün kapılarını yeniden misafirlerine açtı.

Jungle Park'tan yapılan açıklamaya göre, Birbirinden farklı 100 türden yaklaşık 400 canlının bulunduğu Jungle Park'ı ziyaret edenler; dev yılanlar, maymunlar, büyük örümcekler, renkli kurbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisinde köpek balıkları, tropik resif balıkları, kaplumbağalar ve egzotik kuşların olağanüstü dünyalarını keşfetmenin heyecanını yaşadılar.

Karantina sürecinin ardından kapılarını yeniden açan Jungle Park, 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olurken, misafirlerine birkaç saatliğine de olsa bambaşka bir dünyaya yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşattı.

Jungle Park'taki Sualtı Krallığı'nda ise su dünyasının renkli canlıları, çocuklar kadar yetişkinlerin de hayranlık dolu bakışlarına sahne oldu. Ziyaretçiler, ağaçtan ağaca zıplayan Marmoset maymunlarından göz alıcı renkleriyle dikkatleri çeken tropikal kuşlara, renk değiştiren bukalemunlardan timsahlara kadar yüzlerce canlıyı yakından görerek yeni keşifler yapmanın heyecan ve sevincini yaşadılar.

"Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, vahşi doğayı keşfetme imkanı sunarak farklı canlıların yaşam şekilleri hakkında insanları bilgilendirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Hayvanların beslenme ve bakımlarının düzenli olarak uzman veterinerler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Tonger, şunları kaydetti:

"Veteriner hekimlerimiz sürekli bizimle. Jungle Park'taki tüm canlılar ehil ellerde bakılıyor. Beslenmelerine çok özen gösteriyoruz. Her canlının ayrı bir diyet programı var. Besinlerini özenle seçiyor; farklı ürünler vermeye gayret ediyoruz. Hayvanların sağlıklı olması için konforlu ortamlarda bulunmaları bizim için çok çok önemli."

Tonger, hem çalışanların hem de misafirlerinin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, "Yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösteriyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz ve girişte ateş ölçümü yapılıyor. Jungle Park, aldığı tedbirlerle misafirlerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kendilerini güvende hissederek gönüllerince keşfe çıkacakları bir ortam sunuyor." ifadelerini kullandı.

Karantina, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Jungle Park kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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