Junior Morais Gazişehir Gaziantep'te
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Gazişehir Gaziantep son olarak Romanya'nın Steaua Bükreş forması giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
Gazişehir Gaziantep
son olarak Romanya
'nın Steaua Bükreş
forması giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ilk transferini yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip 33 yaşındaki Brezilyalı sol bek Junior Morais ile kadrosunu güçlendirdi. Gaziantep ekibinin yeni oyuncusu Morais kariyerinde toplam 359 resmi karşılaşmaya çıktı. Morais bu maçlarda 14 gol atarken, 38 de asist yaptı. UEFA Avrupa
Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan sambacı futbolcu, yüksek hızı ve hücumcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde 3 de lig şampiyonluğu bulunuyor.
1986 yılında Brezilya'nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, kariyerine So Cristvo takımında başladı. 2011 yılında Portekiz
Ligi takımlarından Freamunde takımına transfer olan başarılı sol bek, sırasıyla Astra
Giurgiu ve Steaua Bükreş takımlarında forma giydi. - GAZİANTEP
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