Son Dakika Haberleri: Junioshow, 60 ülkeden binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlıyor
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Junioshow, 60 ülkeden binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlıyor

1 saat önce

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı.

Junioshow, 60 ülkeden binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlıyor, System.String[]
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı. 0-12 yaş arası bebe çocuk sonbahar-kış modasına öncülük eden fuarda 150 firma stant açtı. Fuara 60 ülkeden bini aşkın yabancı ziyaretçi de katılıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 
Ekonomi
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