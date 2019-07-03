Junioshow, 60 ülkeden binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlıyor
1 saat önce
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı.
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı. 0-12 yaş arası bebe çocuk sonbahar-kış modasına öncülük eden fuarda 150 firma stant açtı. Fuara 60 ülkeden bini aşkın yabancı ziyaretçi de katılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17
Raylara düşen çocuk son anda kurtarıldı! O anlar saniye saniye kamerada
İstanbul'un göbeğindeki ölüm yolculuğu kamerada
Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı