Son Dakika Haberleri: Junioshow'a yabancılardan yoğun ilgi

Junioshow'a yabancılardan yoğun ilgi

1 saat önce

Fuarda stant kuran 200'e yakın üretici firma ile fuara katılan 60 ülkeden binin üzerinde iş adamı işbirliği masasında buluştu.

Junioshow'a yabancılardan yoğun ilgi, System.String[]
Fuarda stant kuran 200'e yakın üretici firma ile fuara katılan 60 ülkeden binin üzerinde iş adamı işbirliği masasında buluştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:11 

Ekonomi
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