Junioshow'a yabancılardan yoğun ilgi
1 saat önce
Fuarda stant kuran 200'e yakın üretici firma ile fuara katılan 60 ülkeden binin üzerinde iş adamı işbirliği masasında buluştu.
Fuarda stant kuran 200'e yakın üretici firma ile fuara katılan 60 ülkeden binin üzerinde iş adamı işbirliği masasında buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:11
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