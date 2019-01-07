Son Dakika Haberleri: Junioshow Fuarı 9 Ocak’ta başlıyor

Junioshow Fuarı 9 Ocak’ta başlıyor

45 dakika önce

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin üretim üssü olan Bursa'da yılda iki kez düzenlenen Junioshow Fuarı'nın 2019 yılındaki ilk buluşması başlıyor.

Junioshow Fuarı 9 Ocak’ta başlıyor, System.String[]
Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin üretim üssü olan Bursa'da yılda iki kez düzenlenen Junioshow Fuarı'nın 2019 yılındaki ilk buluşması başlıyor. 0 - 12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim ilkbahar – yaz kreasyonlarının görücüye çıkacağı fuarda 200'e yakın firma stant açacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15 

Türkiye, Bursa, Ekonomi
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