Junioshow Fuarı 9 Ocak’ta başlıyor
45 dakika önce
Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin üretim üssü olan Bursa'da yılda iki kez düzenlenen Junioshow Fuarı'nın 2019 yılındaki ilk buluşması başlıyor.
Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye
'nin üretim üssü olan Bursa
'da yılda iki kez düzenlenen Junioshow Fuarı'nın 2019 yılındaki ilk buluşması başlıyor. 0 - 12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim ilkbahar – yaz kreasyonlarının görücüye çıkacağı fuarda 200'e yakın firma stant açacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15
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