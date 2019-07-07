Son Dakika Haberleri: Junioshow Fuarı’nı 13 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Junioshow Fuarı’nı 13 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti

8 dakika önce

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı sona erdi.

Junioshow Fuarı’nı 13 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti, System.String[]
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı sona erdi. Yaklaşık 60 ülkeden 1.100'ü aşkın yabancı alıcının firmalarla buluştuğu fuarı, 4 gün boyunca 12 bin 766 iş profesyoneli ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:32 
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Junioshow Fuarı’nı 13 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]