Junioshow Fuarı’nı 13 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti
8 dakika önce
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:32
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye
'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı sona erdi. Yaklaşık 60 ülkeden 1.100'ü aşkın yabancı alıcının firmalarla buluştuğu fuarı, 4 gün boyunca 12 bin 766 iş profesyoneli ziyaret etti.
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