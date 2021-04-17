JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı - Son Dakika

JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı

17.04.2021 10:39
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı, System.String[]

Türk tasarım ekibi dünyaca bilinen araba markası Ferrari'nin araçlarında dizayn değişikliği yapıyor.

Türk tasarım ekibi dünyaca bilinen araba markası Ferrari'nin araçlarında dizayn değişikliği yapıyor. Firma, aracı genişletebilmek adına 4 çamurluğu jet taşı ile kesti.

Otomobil tasarım stüdyosu Juniquedesign Ferrari marka otomobili kişiselleştirirken aracı genişletebilmek adına 4 çamurluğu da jet taşı ile kesti. Dünyada araçlarına dışarıdan müdahale edilmesine izin vermeyen markanın modellerine özel tasarım uygulanıyor.

Çamurlukların kesilmesinin araba için değer kaybı oluşturmayacağını belirten firma sahibi Tasarımcı Erdem Küskün, "Arabaları kesmemizdeki amaç aracı olduğundan daha özel bir konuma taşıyabilmek çünkü kullandığımız ürünler dünyaca ünlü Libertywalk firmasına ait yani tasarımları sektörde kabul görmüş ve dünyaca ünlü sanatçı ve sporcuların araçlarında kullanılan kitler.

"Tasarım yaptırmak isteyenlerin çoğu iş adamı ve ünlü"

Özel işlemler yaparak aracın değerinin de artırıldığını anlatan Küskün, "Araca kaza nedeniyle işlem yapmak değer düşürdüğünü fakat bizim yaptığımız projeler yurtdışından almış olduğumuz eğitimler ve yönlendirmeler sonucu işinde profesyonel ekibimizle aracın mevcut görünümünü geliştirmek ve değer kazandırmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Yani özel işlemler yaparak aracı çok daha değerli ve sadece size ait olan bir araç haline getiriyoruz. Bu da aracın değerinin düşmesinin aksine değerinin fazlasıyla artmasına neden oluyor. Zaten müşterilerimizin çoğu iş adamı veya ünlü, çoğunun aracı yaptırmalarındaki amacı kendilerine özel tasarımda birer araç sahibi olabilmek. Çünkü bayilerden alınan standart hiç bir araç sizin için kişiselleştirilmemiştir. Tamamı fabrikadaki banttan toplumun geneline hitap edecek en optimum şekilde tasarlanmaktadır. Bizim işimiz ise müşterilerimizin dinlediği müzikten, giyim tarzına kadar iyi bir analiz yaparak onlara özel araçlar tasarlamak" diye konuştu.

Küskün araca yapılan işlemleri şu şekilde sıraladı:

"Yurtdışında araca özel 2 parça modular forged jant ürettirdik. Aracın çamurlukları kesilere Libertywalk widebodykit uygulaması yapıldı. Tüm iç dizayn hakiki İtalyan deri ve nubuk kullanılarak baştan tasarlandı. iç trimler karbonfiber ile yenilendi. Aracın orijinal mavi boyası kazınarak Ferrari'nin üst düzey 3 kat sedefli sarısına boyandı . Ayrıca Libertywalk firmasının sahibi Japonya'dan aracı incelemek için Türkiye'ye geldiğinde torpidoya kendi imzasını attı." - İSTANBUL

JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı
JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı

İş Adamı, Otomobil, Ferrari, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi JuniqueDesign milyonluk Ferrari'ye özel dizayn yaptı - Son Dakika Ekonomi


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